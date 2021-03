So schlecht geht es Kate nach Meghans Vorwürfen

Weil die britische Presse kurz nach der Hochzeit berichtet hatte, Herzogin Kate sei aufgrund des Verhaltens ihrer Schwägerin in spe in Tränen aufgelöst gewesen, fühlte sich Meghan im Interview mit Oprah Winfrey verpflichtet, diese angebliche Falschmeldung richtigzustellen. Es sei umgekehrt gewesen: Kate habe sie zum Weinen gebracht, so Meghan. „Das war ein Wendepunkt. Dann hat sich alles geändert“, erklärte die 39-Jährige in Hinblick auf die Berichte über sie in der Presse.