So lief erstes Gespräch zwischen William und Harry

Oprah Winfreys beste Freundin, Moderatorin Gayle King, verriet in ihrer Sendung „CBS This Morning“ nun, dass Prinz Harry am vergangenen Sonntag seinen Bruder William zum ersten Mal seit dem Skandal-Interview, in dem die Sussexes den Royals nicht nur Rassismus vorgeworfen hatten, sondern Meghan auch über einen Streit mit Herzogin Kate und Suizidgedanken gesprochen hatte, angerufen habe.