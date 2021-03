Prinz William: „Sind keine rassistische Familie“

Beim Besuch einer Schule im Londoner Stadtteil Stratford erklärte der 38-jährige Prinz, dass er das am Montag ausgestrahlte Interview noch nicht gesehen habe. In dem Interview wirft Herzogin Meghan der britischen Königsfamilie vor, sich vor der Geburt ihres Kindes Archie darüber unterhalten zu haben, wie „dunkel er wird“. Auf die Nachfrage eines Journalisten in einem Video auf Twitter, ob seine Familie tatsächlich rassistisch sei, erklärt William verärgert: „Wir sind absolut keine rassistische Familie.“