Meghan: Herzogin Kate hat mich zum Weinen gebracht

Seit in der Vorwoche Mobbing-Vorwürfe gegen Herzogin Meghan laut geworden sind, ist auch ein Bericht der britischen Presse wieder in aller Munde: 2018 soll die Ex-Schauspielerin kurz vor der Hochzeit mit Prinz Harry Herzogin Kate zum Weinen gebracht haben. Im großen Interview mit Oprah Winfrey, in dem die 39-Jährige unter anderem über Rassismus und Selbstmordgedanken spricht, nahm Meghan nun zum ersten Mal zu diesen Gerüchten Stellung - und verriet: Es war genau andersherum!