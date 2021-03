Taxifahrer niedergestochen: „Zustand ist stabil“

Noch sind die Ermittlungen am Anfang, aber den ersten Informationen nach sollen die beiden türkisch-stämmigen Männer aufgrund des Taxi-Parkplatzes gestritten haben. Die zuerst verbal ausgetragene Auseinandersetzung gipfelte in eine Messerattacke. Das Opfer alarmierte selbst noch die Polizei. Kurz darauf konnten Exekutivbeamte den mutmaßlichen Angreifer in der Getreidegasse stellen. Noch am Montag lief das Verhör.