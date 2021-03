Tadej Pogacar vor Tirreno-Adriatico-Gesamtsieg

Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar steht unmittelbar vor dem Gewinn seiner zweiten Rundfahrt in dieser Saison! Der Slowene geht bei der 56. Tirreno-Adriatico-Auflage mit einem Vorsprung von 1:15 Minuten auf den belgischen WM-Zweiten Wout van Aert in das abschließende Einzelzeitfahren über 10,1 Kilometer in San Benedetto del Tronto.