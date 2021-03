Deutsche Regierung ruft zum Urlaubsverzicht auf

Erste Hotels öffnen bereits am Wochenende

Nach der Entscheidung der deutschen Regierung stiegen die Flugbuchungen für Mallorca sprunghaft an. Der größte Anbieter Eurowings legte deswegen für die Osterzeit 300 zusätzliche Flüge auf die Balearen-Insel auf. TUI will die ersten Hotels auf Mallorca nun bereits am nächsten Wochenende öffnen. In zwei Wochen beginnen in den meisten deutschen Bundesländern die Osterferien.