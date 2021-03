Die Deutschen fallen bald wieder auf Mallorca ein

Risiko-Einstufung zurückgenommen

Das Robert-Koch-Institut hatte am Freitag erklärt, dass die Einstufung von Mallorca, den übrigen Balearen und weiterer Gebiete Spaniens als Risiko-Gebiete zurückgenommen wurde. Gleiches gilt für einige Regionen in Portugal und in Dänemark. Entscheidend für die Streichungen von der Risikoliste ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, die in den betroffenen Regionen unter 50 gefallen ist. In Deutschland liegen derzeit alle Bundesländer darüber. Der Wert für die Balearen betrug am Freitag dagegen 21,3. Zum Vergleich: In Österreich stieg die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche von 175,6 auf 207,8.