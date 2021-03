Fallschirmübung des Bundesheeres in Oberkärnten

Die Nachtflüge sind am Donnerstag, den 18. März (mit Ausweichtermin: 17. März) und am Dienstag, den 23. März (Ausweichtermin: 25. März) jeweils bis 22 Uhr vorgesehen. Geflogen wird in den Räumen Spittal/Drau, Goldeck, Millstätter See, Millstätter Alpe, Bad Kleinkirchheim, St. Oswald, Wöllaner Nock und Weissensee.