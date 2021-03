Im dritten Anlauf hat es geklappt

„Wir werden nun mit allen Fraktionen reden, wie eine gute Zusammenarbeit in den kommenden sechs Jahren für Hermagor aussehen könnte“, sagt Astner. Sichtlich gezeichnet von der Wahlniederlage: Siegfried Ronacher (SP). Zwei Perioden leitete er die Geschicke der Stadtgemeinde. Laut Ronacher war es die viel diskutierte Ansiedlung eines Produktionsbetriebes für Dämmstoffe mit 50 neuen Arbeitsplätzen, die „mich das Bürgermeisteramt gekostet“ hat. Generell wurde der Wahlkampf in Hermagor hart geführt. Ronacher: „Es war eine Schlammschlacht. Fünf Monate lang wurden nur Mieses über mich sowie Unterstellungen verbreitet, die ich auch in einem Buch aufarbeiten werde“, so der abgewählte Bürgermeister. So wurde der Wahlkampf etwa von einem Polizeieinsatz überschattet, als vergangenen Donnerstag eine Wahlhelferin der SP ins Hermagorer Rathaus flüchten musste, weil sie sich angeblich bedroht fühlte.