Segeln: Neuseeland führt bei America‘s Cup 5:3

Das 36. Match um den America‘s Cup geht mit einer Zwei-Punkte-Führung für Neuseeland in die entscheidende Phase. Dem Titelverteidiger gelang am Montag im Duell mit Herausforderer Italien nach bisher ausgeglichener Bilanz ein Durchbruch. Die Crew um Steuermann Peter Burling gewann erstmals beide Rennen des Tages und ging mit 5:3 in Führung. Bei sieben notwendigen Siegen könnte die Entscheidung am Dienstag in den Rennen neun und zehn fallen.