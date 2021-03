„Unglaubliches Team“ tritt aus Hirschers Schatten

Noch einmal gut anschreiben will auch Feller, der in Kranjska Gora mit den Rängen acht im Riesentorlauf und sechs im Slalom gut punktete. „Es waren zwei solide Rennen, auch wenn es keine Big Points waren, aber zweimal Top Ten, das nehmen wir mit.“ Er selbst müsse nach den Problemen mit dem Rücken in der Vorbereitung mit seiner Saison zufrieden sein, sie brachte ihn u.a. auch den Premierensieg in Flachau ein. „Ziel wäre es, noch einmal in der Lenzerheide ein Topergebnis einzufahren.“