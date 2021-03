Klagenfurt hat neuen alten Bürgermeister

Für eine Mehrheit im Gemeinderat braucht Scheider, dessen Team Kärnten auf elf Mandate kommt, eine Koalition - die Frage ist allerdings, mit wem. „Ich will mit allen Parteien sprechen und versuchen, gemeinsam und konstruktiv einen neuen Weg für Klagenfurt zu gehen. Ich schließe niemanden aus. Es hängt davon ab, wer die Verantwortung übernehmen und Projekte gemeinsam verabschieden möchte.“ Welchen Themen sich der designierte Bürgermeister als erstes widmen wird? „Wir wollen Familien stärken, den Wohnbau angehen, die wirtschaftlich von Corona Geschädigten unterstützen und den Sozialbereich - vor allem für Jugend und Ältere - ausbauen. Und wir brauchen eine neue finanzielle Prioritätensetzung in der Landeshauptstadt“, so Scheider. Großprojekte wie Hallenbad und Eishalle sollen auch finalisiert werden.