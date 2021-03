Sozialforscher: „Das ist populistische Verdummung“

„Neue Klassenkämpfe mit altersdiskriminierenden Vorurteilen“

Professor Marin findet eingängige Metaphern: Nur die staatliche Ausfallshaftung mache die am Tropf und der Herz-Lungen-Maschine fiskalischer Bundeszuschüsse hängende öffentliche Pensionsversicherung „sicher“. Die Schuldenberge werden dadurch nicht kleiner. Marin fordert neben der Sanierung der ersten Säule eine betriebliche Alterssicherung - in Österreich derzeit nur vier Prozent. In Deutschland 65 Prozent, in Schweden und Holland über 90 Prozent der Bevölkerung. In Österreich werden knapp 2 Millionen sogenannte Babyboomer bis 2034 in Pension sein und eine Million wird das Pflegesystem zusätzlich strapazieren.