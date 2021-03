Liensberger-Sieg: Nach „Schock“ in den „Wahnsinn“

Am Ende gab es einen Sieg, der sich schon lange angekündigt hatte. Drei Wochen nach WM-Gold hat Katharina Liensberger am Samstag erstmals auch im Weltcup gewonnen. „Ich habe mich einfach voll in den Wahnsinn eingelassen, weil das war es heute wirklich mit den Spuren. Es hat wirklich gereicht bis zum Schluss, das fühlt sich wunderschön an“, meinte Liensberger. „Ich habe mich so gut gefühlt heute. Es war wirklich mein Tag heute. Ich habe wirklich fliegen können heute, vom Start bis ins Ziel das durchziehen, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin superhappy und stolz, dass ich das in Aare heute erleben darf.“