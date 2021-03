Liensberger verhindert die traurige ÖSV-Premiere

Am Samstag in Aare war es endlich so weit. Liensberger erlöste die rot-weiß-roten Athletinnen und holte ihren ersten Sieg im Weltcup. Die Vorarlbergerin setzte sich im zweiten Slalom an diesem Wochenende 0,72 Sekunden vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und 1,65 vor Wendy Holdener aus der Schweiz durch.