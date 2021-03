AstraZeneca-Impfstoff: „Der Ruf ist ramponiert“

EMA sieht keine Verbindung zur Impfung

Beim Todesfall einer Krankenschwester in Zwettl infolge einer schweren Gerinnungsstörung hatte die EMA in einem vorläufigen Bericht keine Hinweise auf eine Verbindung zur Corona-Schutzimpfung gefunden. Kollartisch rechnete vor, dass es in der Normalbevölkerung - ganz unabhängig von der Impfung - bei 3,7 von 130.000 Personen im gegebenen Zeitraum zu Thrombosen kommen würde. „Das ist ganz einfach das, was in der normalen Bevölkerung auch vorkommen würde“, sagte er.