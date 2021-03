Polizei löst Corona-Party in Studentenheim auf

Gegen 01.20 Uhr ging über Notruf eine Anzeige ein, dass in einem Studentenheim in Leitendorf gerade gefeiert werde. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich zwölf Personen in einer maximal 20 Quadratmeter großen Gemeinschaftsküche. Dabei wurde weder ein Mundschutz getragen noch die geforderten Abstände eingehalten. Da sich die Feiernden nicht ausweisen konnten und sie auch angaben, sich gegenseitig nicht zu kennen, wurden zwei weitere Polizeistreifen zugezogen.