William/Harry: So könnte Diana die Brüder vereinen

Dass die Brüder einmal so entzweit werden, war für ihre Mutter der schlimmste Albtraum. Prinzessin Diana (1997 im Alter von 36 tödlich verunglückt) hatte sich zeit ihres Lebens gewünscht, dass sich ihre Söhne immer Halt und Unterstützung geben. So sah es auch aus, als Harry einst Dianas Verlobungsring seinem Bruder William für den Heiratsantrag an Catherine überließ.