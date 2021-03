Meghan: Archie kein Prinz wegen Sorge um Hautfarbe

Rassismus selbst in Royal Family

Rassistische Gedankenspiele kamen aber nach Worten von Harry und Meghan selbst in der eigenen Familie vor. Man habe ihr noch während ihrer Schwangerschaft mitgeteilt, dass Archie nicht den Titel Prinz tragen werde, so Meghan. Als Oprah Winfrey nachfragte, ob sie glaube, dass das wegen seiner Herkunft geschehen sei, schien die Herzogin zuzustimmen.