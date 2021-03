Thailand setzt Impfung mit AstraZeneca vorerst aus

Nicht nur in Europa, auch in Asien wächst die Sorge nach Todesfällen nach Impfungen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff. Nun zog Thailand die Reißleine: „AstraZeneca ist immer noch ein guter Impfstoff, aber mit dem, was passiert ist, möchte das Gesundheitsministerium auf der Grundlage dieser Empfehlung die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs vorübergehend verschieben“, erklärte das betroffene Ressort.