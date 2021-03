Unfalllenker lag nachts schwer verletzt im Wrack

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 12. März 2021, nach Mitternacht, mit seinem Pkw auf der Gusental Landesstraße von Gallneukirchen in Richtung Katsdorf. Zwischen der Göweil- und der Klamm-Mühle kam er mit dem Pkw in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Leitschiene auf, wobei das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zwischen der Straße und der Großen Gusen zum Liegen kam.