ÖFB: Schottland-Match ohne Deutschland-Legionäre?

Die Letztentscheidung in punkto Quarantäne obliegt den lokalen deutschen Gesundheitsbehörden, und hier sind durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen möglich - so könnte es etwa passieren, dass David Alaba (Bayern) eine Freigabe erhält, Marco Friedl (Bremen) aber nicht. Keine Gefahr herrscht nach derzeitigem Stand für die Partien in Wien am 28. März gegen die Färöer und am 31. März gegen Dänemark. In diesen Spielen sind nach aktuell gültigen deutschen Reisevorgaben alle in Deutschland engagierten Profis einsatzbereit, weil ihnen bei der Rückkehr in ihrer Wahlheimat keine Quarantäne droht.