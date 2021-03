Betonmauer kippte um und fiel auf 57-Jährige

Eine 57-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck arbeitete am 11. März 2021 gegen 10 Uhr in Attersee am Attersee gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrem Gatten an einer betonierten Steinmauer. Beim Versuch das freigelegte Erdreich mittels Spaten vor der Steinmauer wegzuschaufeln, um diesen Bereich später zu betonieren, kippte diese um und klemmte die Frau im Bereich der Beine ein.