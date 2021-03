21.700 junge Wiener haben keine Perspektive

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) interpretiert die Daten etwas anders: „Es ist ein gutes Zeichen, dass die Zahl in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist.“ Zugleich wolle man sich darum kümmern, dass noch mehr Jugendliche bessere Chancen und Perspektiven für ihre Zukunft bekommen. So werde es für Schulen mit besonderen Herausforderungen langfristig mehr Ressourcen geben. „Zudem haben wir es uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele Jugendliche in qualitätsvolle gewerbliche Lehrausbildungsplätze zu bringen“, so Wiederkehr. Geplant sei etwa eine Weiterentwicklung der Wiener Ausbildungsgarantie