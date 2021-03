Brisant: Info bei Hausdurchsuchung an Minister

Das Justizressort wird im Nachhinein über Hausdurchsuchungen bei Ministerin informiert. Immerhin säße man ja im Ministerrat an einem Tisch - mit dieser brisanten Aussage hat Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA), am Mittwoch im Ibiza-U-Ausschuss aufhorchen lassen. Schließlich sollen Staatsanwälte gänzlich unbeeinflusst von der Regierung ermitteln können. Bei seiner Befragung rechtfertigte Fuchs auch sein Handeln und das seiner Behörde im Zusammenhang mit den Ibiza-Ermittlungen. „Wir halten uns streng an das Gesetz“, erklärte er. Zuvor war jener ehemalige Kabinettsmitarbeiter im Justizministerium geladen, der Ermittlungen gegen Fuchs und Sektionschef Christian Pilnacek ins Rollen gebracht hatte.