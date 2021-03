Meghan und Harry: Der Sussex-Zirkus geht weiter

Wie also geht es nach so einem Mega-Medienspektakel weiter? Die Windsors in England stehen vor einem Scherbenhaufen. Selbsttherapie vor laufender Kamera kommt auf der Insel nicht so gut an wie jenseits des Atlantiks. Der Rassismus-Vorwurf, den Prinz William zurückgewiesen hat, wird ein hochpolitisches Nachspiel haben. Die noch nie zimperlichen britischen Boulevardblätter verfügen über Stoff für viele Wochen, die medienwirksame Show der gegenseitigen Abrechnungen geht weiter.