Dieser Zwölfjährige ist ein „Gott“ am Skateboard

Yuzuki lebt in einer kleinen Stadt namens Uji, unweit von Kyoto. Er geht dort zur Schule, zurzeit ist er in der sechtsten Klasse. Aber noch viel lieber als in der Schule ist er im örtlichen Park, wo er eines Tages Japans besten Pro-Freestyle-Skater Isamu Yamamoto traf. Seitdem üben sie dort gemeinsam ihre Tricks. Vor allem für das Beibringen des sogenannte „Dog-Walks“ ist Yuzuki „dem großen Bruder“ dankbar. Aber auch die „Coconut-Wheelie“ gefällt ihm gut.