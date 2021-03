Corona: Ericsson wird Handy-Messe MWC fernbleiben

Stell dir vor, es ist Mobile World Congress, und keiner geht hin. So könnte es der weltgrößten Mobilfunkmesse in Barcelona heuer tatsächlich ergehen. Denn obwohl der Veranstalter erst am Montag ein umfangreiches Sicherheitskonzept vorstellte, sprang nun mit dem schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson ein erster prominenter Aussteller ab und kündigte an, der auf Ende Juni verschobenen Messe fernzubleiben. Grund sei die Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter.