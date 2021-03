Mobile Reinigungsfirma: Miss lässt Autos glänzen

„Etwa eine Stunde dauert es, und die Autos sind sauber. Für die Kunden ist es zeitsparend und bequem, auf einen Besuch in einer Waschanlage kann also verzichtet werden“, so die ehemalige Miss Kärnten, der das Krönchen 2009 aufgesetzt wurde. Kropiunik kommt mit ihren Putzmaterialien und ihrer mobilen Autowaschanlage nicht nur direkt zu Interessenten nach Hause. „Ich fahre auch zum Arbeitsplatz und reinige das Fahrzeug vor der Firma am Parkplatz“, sagt die zweifache Mutter. Und weil die Nachfrage so groß ist, schafft die Unterkärntnerin auch Arbeitsplätze. „Nach wie vor will ich aber bei den einzelnen Waschvorgängen dabei sein, denn es muss blitzeblank und perfekt sein“, sagt die Unternehmerin, die Außen- sowie auch Innenreinigungen anbietet.