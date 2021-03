„Bewegung im Freien wirkt wie eine Mini-Impfung“

Ganz wesentlich für Letzteres ist viel Bewegung im Freien, wie Froböse gegenüber „Focus“ erklärt. „Einmal am Tag frische Luft schnappen ist Pflicht“, so der Fitness-Experte. Besonders in den Wintermonaten wären Körper und Geist sehr stark beansprucht - durch digitalen Konsum, ständige Beschallung und einem besonders in der Corona-Krise verstärktem Informationsüberfluss.