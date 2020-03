Home Workout: Wohnzimmer wird zum Fitnesscenter

Die Übungen sind grundsätzlich für jeden geeignet und werden in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten. Die Variante „Soft“ eignet sich für ältere Personen oder Trainingseinsteiger. Wem diese Übung zu einfach ist, kann zur Variante „Light“ übergehen. Die dritte Variante „Regular“ bietet sich für all diejenigen an, die bereits sportliche Erfahrung aufweisen. Jede Übungen wird zehn Mal bzw. 30 Sekunden in drei Serien durchgeführt. Für welche Variante Sie sich auch entscheiden, die korrekte Ausführung ist von Bedeutung.