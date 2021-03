AstraZeneca-Impfung nun auch für Über-65-Jährige

„Die Impfkampagne wird damit weiter an Fahrt aufnehmen“, freute sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag in einem Statement gegenüber der APA. Man sei dem Ziel, jedem Menschen in Österreich bis zum Sommer einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen, nun ein weiteres Stück näher. „Ich freue mich, dass wir jetzt auch für den Impfstoff von AstraZeneca eine klare Empfehlung des Nationalen Impfgremiums vorliegen haben, die wir sofort umsetzen werden. Die vorliegenden Daten zeigen ganz klar, dass es sich hierbei um einen hochwirksamen und sicheren Impfstoff handelt, den wir nun für alle Altersgruppen empfehlen können“, sagte Anschober.