Latte! Kara und Knasmüllner lassen Lucky Punch aus

Es war in der 91. Minute: Srdan Grahovac flankt von links hoch in den Strafraum an die zweite Stange, punktgenau über die Austria-Abwehr hinweg auf den Kopf von Knasmüllner. Doch der Rapid-Joker setzt die Kugel auf die Latte. Der Ball springt zurück ins Feld und landet bei Kara.