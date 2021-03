Ab 17 Uhr LIVE: FK Austria Wien gegen Rapid Wien

Dennoch steht auch für die Hütteldorfer viel auf dem Spiel. „Man hat bei Rapid immer Druck. Wenn man ein Derby verliert, wird wieder etwas großartig besprochen werden“, vermutete der 49-Jährige. „Wir sind von der Austria in der Tabelle und von den Punkten her weit weg, trotzdem beginnt das Spiel bei null und hat eigene Gesetze. Wir sind auf dieses Spiel scharf, in einem Wiener Derby will man nicht als Verlierer vom Platz gehen.“