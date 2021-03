Didi zu Demir: „Mir redet kein Journalist was ein“

Endlich! Rapids Supertalent Yusuf Demir bekam im 332. Wiener Derby am Sonntag seine Chance in der Startelf. Wurde der Druck der Fans, oder gar der Medien zu groß für Trainer Didi Kühbauer. Sicher nicht, stellte der Rapid-Coach im Gesräck mit „Sky“ klar. „Sie können mir eines glauben: Mir redet kein Journalist oder irgendwer was ein. Ich habe auch schon die Woche davor überlegt, man kann es möglicherweise vermuten, aber er hat es sich verdient.“