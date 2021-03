Diabetespatienten erkranken schwerer an Covid-19

Schließlich wisse man, welche Risikofaktoren einen schweren Krankheitsverlauf begünstigen: So habe sich in der zweiten Studie bestätigt, dass Diabetespatienten schwerer an Covid-19 erkranken. Von 389 in den Herbstmonaten untersuchten Intensivpatienten in Tirol sei bei 256 Patienten der HbA1c-Wert - er zeigt einen chronisch erhöhten Blutzucker an - bestimmt worden. „Bei 86,96 Prozent haben wir Prädiabetes (eine Vorstufe, Anm.) oder Diabetes festgestellt“, berichtet Joannidis.