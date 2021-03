Klagenfurt feiert wichtigen Sieg gegen Dornbirn

Austria Klagenfurt steht in der 2. Fußball-Liga von den aufstiegswilligen Clubs aktuell am besten da. Die Kärntner feierten am Samstag im Wörthersee Stadion gegen den FC Dornbirn einen 3:2-Erfolg und schafften in der Tabelle den Sprung auf Rang vier. Wacker Innsbruck wurde um einen Zähler überholt, der GAK hat einen Rückstand von zwei Punkten. Die Steirer sind allerdings am Sonntag noch in ihrem Spiel der 17. Runde gegen die Young Violets Austria Wien im Einsatz.