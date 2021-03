„Die eine Lösung zur Weltrettung gibt‘s nicht“

„Das tun, was im eigenen Leben leicht umsetzbar ist“

Überschüssiges Obst und Gemüse werden vor dem direkten Weg in den Abfall gerettet und zu neuen Produkten verarbeitet. So entstehen unter anderem Marmeladen, Senf und Chutneys. Mehr als 100.000 Kilo Obst und Gemüse wurden so von den Steyrern bereits aufgefangen. Mit ihrem Buch „Nachhaltig gibt’s nicht!“ nimmt Cornelia Diesenreiter die Leser in ihre Welt mit, in der ein bewusster Umgang mit Ressourcen an der Tagesordnung steht. „Ich hab’ aber nicht die eine Lösung gefunden, die unsere Welt retten kann“, sagt die 33-Jährige. Ihr Rat: „Das tun, was im eigenen Leben leicht umsetzbar ist.“