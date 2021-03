Eindringlicher Klima-Appell an die Regierung

Indes wird Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag Post von Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit bekommen. In einem offenen Brief appelliert Egit an den Regierungschef, seine „zukunftsblinde Blockadehaltung“ zu beenden. Dass Österreich eine so verheerende Klimabilanz habe, sei hauptsächlich der ÖVP, die seit 34 Jahren an der Macht ist, geschuldet. Jetzt müsse Kurz „entschiedene Maßnahmen“ setzen. „Ihr Koalitionspartner, die Grünen, hat bei diesem Thema großen Gestaltungswillen. Das von Ihnen unterschriebene Regierungsprogramm ist voller guter Ideen. Und trotzdem steht die ÖVP beharrlich auf der Klimaschutz-Bremse“, so Egit.