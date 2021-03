Stöger über seinen Vertrag und Ziele des Investors

Am Tag davor hatte die Austria nach wochenlangem Rätselraten ihren neuen strategischen Partner präsentiert. Das im Luxussegment agierende Unternehmen Insignia soll jene benötigten Millionen zuschießen, um den finanziell schwer angeschlagenen Violetten in erster Linie einmal die Bundesliga-Lizenz zu sichern. Stöger führte an, dass der wirtschaftliche Aspekt seine Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren - zunächst als Sport-Vorstand, seit vergangenem Sommer als Chefcoach der Austria - beeinträchtigt hatte.