FK Austria: Mit neuem Partner auf Millionen-Jagd

„Erfreulicher Tag“

Der mit Markus Kraetschmer Geschäftsführer jener „FK Austria Int. Marketing GmbH“ ist, die neue, internationale Sponsoren finden soll, auch an verschiedene Brustsponsoren bei Ligaspielen und internationalen Auftritten wird gedacht. Die zusätzlichen Mittel fließen in die Profiteams, eventuelle Transfererlöse bei Weiterverkäufen sollen bei der Austria - und nur dort - landen. „Aber wir setzen auch weiter auf Talente aus der Akademie, die sich internationaler ausrichten wird, speziell was unsere Nachbarländer betrifft“, so Präsident Frank Hensel. Der gestern von einem „erfreulichen Tag“ und „Verhandlungen mit Respekt und auf Augenhöhe“ sprach - was nicht bei allen Interessenten (die aus jedem Kontinent kamen) der Fall gewesen war.