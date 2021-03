Wien: Zwölf von 36 Demos am Wochenende untersagt

Erneut planen Gegner der Corona-Maßnahmen am Wochenende zu demonstrieren. Vor allem für Samstag waren in Wien laut Polizei zahlreiche Versammlungen angemeldet. Von 36 wurden von der Exekutive zwölf untersagt - begründet mit dem Schutz der Gesundheit -, darunter auch eine Großdemo am Ring mit 10.000 Teilnehmern. Zwei Protestaktionen wurden zurückgewiesen.