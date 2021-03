Kickl ruft zu Demo-Teilnahme am Samstag auf

Kickl will „ein paar Worte sprechen“

„Kontrollfreaks wie Kurz und Co. fürchten nichts mehr als Tausende Menschen auf der Straße, wo man nicht weiß, welche Parolen sie schreien und welche Transparente sie tragen“, betonte der Klubobmann. An welcher Demo er konkret teilnehmen will, konnte Kickl noch nicht sagen. Dazu liefen noch Gespräche mit den Organisatoren. Jedenfalls wolle er am Samstag nachholen, was ihm zuletzt im Jänner verwehrt worden sei - nämlich die „Möglichkeit, zu den Menschen ein paar Worte zu sprechen“.