„Gesundheits- in Krankenministerium umbenennen“

Peter Schröcksnadel ist unzufrieden. Die Regierung würde „kranke Menschen züchten“, schimpfte der ÖSV-Präsident am Rande der Herren-Abfahrt in Saalbach, weil Kinder und Jugendliche vom Sport „weggesperrt“ würden. Seine lapidare Schlussfolgerung: das „Gesundheitsministerium in Krankenministerium umbenennen“.