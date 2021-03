„Sehr, sehr schwaches Licht am Ende des Tunnels“

Risiko für weitere Öffnungen „einfach noch zu hoch“

Nimmt die Regierung Tote in Kauf für das Schnitzerl in Freiem? „Ich kann, glaub ich, für jeden Politiker die Hand ins Feuer legen, dass das nicht so ist“, so Anschober. Niemand riskiere wissentlich, dass Menschen sterben oder etwas ähnliches passiere. „Aber wir haben tatsächlich die Situation, dass wir am Montag das Treffen mit den Landeshauptleuten und davor mit der Opposition hatten - und ja, da war es mir schon zu viel, was da an Öffnungs-Wünschen da war. Weil ich das Risiko einfach sehe, das da ist." Es habe aber vermieden werden können, dass große Anheizer der Pandemie zu einem Zeitpunkt realisiert werden, wo man noch nicht auf der sicheren Seite sei.