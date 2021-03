ÖVP-Generalsekretär: Keine Leistungen für Spenden

Um Parteispenden an die ÖVP drehte sich am Mittwoch alles im Ibiza-U-Ausschuss. Als Zeugen geladen waren ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior und Stefan Steiner, ein enger Berater von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Beide schlossen Gegenleistungen für Spenden an die ÖVP aus.