Extra-Budget des Landes soll Altenpfleger stärken

Die Kampagne wird von Betriebsräten der Diakonie, Caritas, Gemeindeheimen und Sozialhilfeverbänden fraktionsübergreifend (FSG, FCG und Grüne Personalvertreter) organisiert. Im Frühjahr wird oberösterreichweit die „Post an die Landesregierung“ geschrieben. Am 11. Juni 2021 schließlich werden dann die gesammelten Postkarten von Abordnungen aller Heime in Oberösterreich in einem Spaziergang über die Landstraße zum Landhaus in Linz gebracht.