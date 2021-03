Klagenfurt: Infizierte in Bundesheer-Stellungshaus

Soldaten in Quarantäne

Vier Soldaten befinden sich derzeit in häuslicher Absonderung, auch ihre Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Angesteckt dürften sie sich im privaten Umfeld haben - zwei von ihnen hatten bereits die erste Dosis der Corona-Impfung erhalten. Zu den Stellungspflichtigen hatten die Betroffenen keinen Kontakt. Beim Bundesheer werden Mitarbeiter einmal pro Woche getestet, Externe müssen vor Betreten des Hauses einen Test durchführen.