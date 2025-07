Kaiserliches Wohnprojekt für 350 Menschen

Unter dem erhaben klingenden Namen „Wohnprojekt Kaiserallee“ entsteht in Grafenstein ein modernes Wohnareal. „Trotz der Vorbereitungszeit von fünf Jahren haben Nikolaus Hartlieb und Robert Wochesländer nicht den Mut verloren, vor allem für junge Leute zukunftsfähigen Wohnraum zu schaffen. Hier ist mit großer Weitsicht in Sachen Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Miteinander ein vorbildliches Projekt entstanden“, sagt Landesvize Martin Gruber bei der Spatenstichfeier. Der neue Komplex soll in Zukunft Wohnraum für rund 350 junge Menschen bieten.